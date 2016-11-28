На досрочных выборах в Раду прошли бы восемь партий – "Рейтинг"

Социологи поясняют появление в рейтингах партии "За життя" тем, что она отобрала часть электората у бывших регионалов из "Оппоблока".

Новая порция социологии: партия Рабиновича-Мураева из-под стен НБУ проходит в Раду Василий Артюшенко, ZN.UA

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то 5%-ный барьер преодолели бы восемь партий, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди тех респондентов, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором, партию "Батькивщина" поддерживают 17,4%, "Блок Петра Порошенко Солидарность" - 12,6%, "Оппозиционный блок" - 11,1%.

По данным опроса, 8,4% готовы голосовать за "Радикальную партию", 7,4% – за "Самопомич", 6,2% – партию "За Життя", 6,1% – за "Свободу", 5,6% – за "Гражданскую позицию",

Еще 3,1% – поддерживают партию Саакашвили, около 3% избирателей поддержали бы "Движение Яроша" и партию УКРОП.

"В полугодичной динамике в пятерке лидеров практически без изменений. При этом прослеживается стабильность рейтингов "Батькивщины" (16-18%) и постепенный рост после летнего падения "БПП Солидарность" (с 9% до 13%). Уменьшение рейтинга "Оппозиционного блока" (с 17% до 11%), прежде всего, связано с появлением в списках политических сил партии "За Життя", которая имеет схожее электоральное поле", - говорится в сообщении.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 10-17 ноября среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в электоральных симпатиях лидируют следующие политические силы: партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (13,3% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), "Батькивщина" (12,2%), "Оппозиционный блок" (10,6%).

По данным опроса КМИС, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" имеет 19,1% поддержки (среди тех, кто определился и примет участие) и опережает партию "Блок Петра Порошенко" (13,2%) и "Оппозиционный блок" (10,1%).