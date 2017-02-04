На должности госсекретарей назначают зависимых людей, рекомендованных криминальными элементами – Омелян

Ставшие госсекретарями лица пытаются выстроить в аппаратах министерств альтернативную управленческую структуру, заявил министр.
Комментируя назначение Андрея Галущака на должность госсекретаря Министерства инфраструктуры он отметил, что ставшие госсекретарями лица пытаются выстроить в аппаратах министерств альтернативную управленческую структуру в интересах третьих лиц.
"Проблема "галущаков" в том, что они пытаются выстроить еще одну систему внутри неработающего госаппарата. Это очень опасно. Во-первых, нивелируется роль министра, и можно формировать любые коалиции, проводя любые политические назначения, но они никоим образом не повлияют на работу, потому что все будет управляться госсекретарями и тем механизмом, который создан внутри министерства. Во-вторых, и это главное, на должности назначают не профессиональных, а зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками", - заявил Омелян, назвав подобную ситуацию "миной для государственной службы".
Напомним, в декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подвергли жесткой критике систему отбора госсекретарей в министерства и отказались работать с предлагаемыми им кандидатами.
Подробнее о ситуации в Мининфраструктуры и коррупции в ПАО "Укрзалізниця" читайте в интервью Владимира Омеляна ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA