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На должности госсекретарей назначают зависимых людей, рекомендованных криминальными элементами – Омелян

4 февраля в 16:03

Ставшие госсекретарями лица пытаются выстроить в аппаратах министерств альтернативную управленческую структуру, заявил министр. 

Владимир Омелян
Омелян раскритиковал институт государственных секретарей
Правительственный портал
Созданный в Украине в рамках управленческой реформы институт государственных секретарей может нивелировать роль министров, заявилминистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью ZN.UA.

Комментируя назначение Андрея Галущака на должность госсекретаря Министерства инфраструктуры он отметил, что ставшие госсекретарями лица пытаются выстроить в аппаратах министерств альтернативную управленческую структуру в интересах третьих лиц.

"Проблема "галущаков" в том, что они пытаются выстроить еще одну систему внутри неработающего госаппарата. Это очень опасно. Во-первых, нивелируется роль министра, и можно формировать любые коалиции, проводя любые политические назначения, но они никоим образом не повлияют на работу, потому что все будет управляться госсекретарями и тем механизмом, который создан внутри министерства. Во-вторых, и это главное, на должности назначают не профессиональных, а зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками", - заявил Омелян, назвав подобную ситуацию "миной для государственной службы".

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Напомним, в декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подвергли жесткой критике систему отбора госсекретарей в министерства и отказались работать с предлагаемыми им кандидатами.

Подробнее о ситуации в Мининфраструктуры и коррупции в ПАО "Укрзалізниця" читайте в интервью Владимира Омеляна ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги министерство инфраструктура криминал
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