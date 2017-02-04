На должности госсекретарей назначают зависимых людей, рекомендованных криминальными элементами – Омелян

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Ставшие госсекретарями лица пытаются выстроить в аппаратах министерств альтернативную управленческую структуру, заявил министр.

Омелян раскритиковал институт государственных секретарей Правительственный портал

Созданный в Украине в рамках управленческой реформы институт государственных секретарей может нивелировать роль министров, заявилминистр инфраструктуры Украиныв интервью ZN.UA.

Комментируя назначение Андрея Галущака на должность госсекретаря Министерства инфраструктуры он отметил, что ставшие госсекретарями лица пытаются выстроить в аппаратах министерств альтернативную управленческую структуру в интересах третьих лиц.

"Проблема "галущаков" в том, что они пытаются выстроить еще одну систему внутри неработающего госаппарата. Это очень опасно. Во-первых, нивелируется роль министра, и можно формировать любые коалиции, проводя любые политические назначения, но они никоим образом не повлияют на работу, потому что все будет управляться госсекретарями и тем механизмом, который создан внутри министерства. Во-вторых, и это главное, на должности назначают не профессиональных, а зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками", - заявил Омелян, назвав подобную ситуацию "миной для государственной службы".

Напомним, в декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подвергли жесткой критике систему отбора госсекретарей в министерства и отказались работать с предлагаемыми им кандидатами.

Подробнее о ситуации в Мининфраструктуры и коррупции в ПАО "Укрзалізниця" читайте в интервью Владимира Омеляна ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".