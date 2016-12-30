Москва пытается обвинить Киев в нарушении гуманитарного права из-за проблемы водоснабжения Крыма

Вывод с Крымского полуострова российских войск позволил бы значительно снизить нагрузку на его водные ресурсы.

Российская военная инфраструктура в Крыму потребляет львиную долю его водных ресурсов evgovorov / Depositphotos

Российская сторона предпринимает попытки поднять на международном уровне вопрос о нарушении Украиной гуманитарного права в связи с ограничением поставки пресной воды на оккупированный Крымский полуостров,

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Ижак. Автор отмечает, что в ходе дебатов в ООН "Вода, мир и безопасность", состоявшихся 22 ноября, между представителями России и Украины возникла дискуссия по вопросу обеспечения водой оккупированных Донбасса и Крыма.

Обозреватель отмечает, что юридическая позиция РФ по данному вопросу является слабой.

"Положения дополнительных протоколов к Женевским конвенциям запрещают намеренное разрушение водной инфраструктуры в вооруженных конфликтах, но ничего не говорят о политической и экономической мотивации решений, принимаемых в отношении оккупированных территорий. Более того, Украина опирается в своих решениях на положения четвертой Женевской конвенции 1949 года, согласно которой полную ответственность за удовлетворение нужд невоюющего населения несет оккупирующая сторона, осуществляющая военный контроль территории. Другими словами, если не можешь удовлетворить потребности населения в пресной воде, нечего заезжать танками на сопредельную территорию", - указывает автор.

Ижак указывает, что в случае Крыма, значительную нагрузку на водные ресурсы полуострова оказывает его милитаризация.

"Если сельское хозяйство Крыма, потреблявшее львиную долю поступавшей с континента воды, действительно не имеет шансов вне украинского правового и экономического пространства, население вполне может быть удовлетворено в его базовых нуждах в пресной воде в случае вывода российских войск даже без возобновления поставок днепровской воды и без экологически опасных проектов, вроде опреснения морской воды и изменения русел рек", - заключает он.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал, с территории Херсонской области.

Подробнее о проблеме ограниченности водных ресурсов и влиянии данного вопроса на глобальную безопасность читайте в статье Алексея Ижака "Не убивать на водопое", в еженедельнике "Зеркало недели. Украина"