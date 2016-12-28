Новым "прокурором" оккупированного Крыма назначили зампрокурора Москвы

Кашмилов заменит Поклонскую на должности "прокурора" Крыма.

Новим "прокурором" оккупированного Крыма стал Олег Камшилов Прокуратура Москви

Оккупационный "государственный совет" незаконно аннексированного Россией украинского Крыма согласовал назначение Олега Камшилова на должность "прокурора" АР Крым.

Камшилов отметил, что видит свою "работу" в контроле за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, в создании условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции, передает российское агентство ТАСС.

За согласование его кандидатуры на должность "прокурора" проголосовали 62 из 62 "депутатов", которые присутствовали на "сессии".

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора города Москвы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин указом № 530 от 06.10.2016 уволил "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую.

Ранее сообщалось, что 26 сентября "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская написала заявление в Генеральную прокуратуру РФ об увольнении в связи с избранием в Государственную думу.

Поклонская стала депутатом Государственной думы по квоте оккупированного Крыма по спискам партии "Единая Россия". Она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев. В парламенте РФ Поклонская займется контролем за достоверностью сведений о доходах депутатов.