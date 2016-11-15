Могерини напомнила главам МИД ЕС об обещаниях безвизового режима для Украины и Грузии

Глава европейской диломатии заявила о необходимости принятия срочных решений по визовой либерализации.

Могерини заявила, что ЕС должен выполнить свои обещания по безвизовому режиму eu2015.lv

На заседании Совета ЕС по иностранным делам главы МИД стран Евросоюза обсуждали вопросс Украиной и Грузией, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Я задала вопрос министрам о перспективах либерализации виз для Грузии и Украины с ощущением срочности, с которой надо продвигаться по этому вопросу. Есть решимость, чтобы все было расставлено по местам. Важно, чтобы Европейский союз уважал свои обещания по либерализации виз", – заявила Могерини на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 14 ноября.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан пообещал президенту Украины Петру Порошенко скорый прогресс по безвизовому режиму. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сделал аналогичное заявление во время беседы с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.