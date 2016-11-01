В МИД описали механизм приостановки безвизового режима, который рассматривают в ЕС

Если механизм приостановки безвизового режима будет согласован на следующей неделе, украинский вопрос внесут в повестку дня ЕП на ноябрь, заявила заместитель министра.

В МИД рассказали о возможном механизме приостановки безвизового режима Андрей Товстыженко, ZN.UA

Совет Европы, Еврокомиссия и Европарламент сейчас рассматривают механизм приостановки безвизового режима, предложенный Словакией, принятие которого может разблокировать окончательное, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Последнее предложение Словакии по механизму приостановления безвизового режима заключается в том, что в случае достижения определенных триггеров (условий - ред.), касающихся нелегальной миграции или аппликации (подача заявок. - Ред.) на получение статуса беженца, возможно введение визового режима сроком на год по соглашению между страной и Европейской комиссией. После этого Еврокомиссия вместе со страной обращается к стране происхождения нелегальных мигрантов с предложением принять необходимые меры для прекращения нелегальной миграции", – цитирует слова замминистра "Укринформ".

Зеркаль рассказала, что согласно предложенному варианту, если в течение года ситуация с потоком нелегальных мигрантов не меняется, то остается еще полгода на продолжение переговоров о безвизовом режиме между Еврокомиссией и страной-источником нелегальных мигрантов. После этого, решение будет принимать уже Европарламент.

"Именно в вопросе, кто и на каком этапе принимает решение, сейчас и идет дискуссия между Европарламентом и странами-членами - кто главный в каком процессе", - указала она.

По словам Зеркаль, в ЕС также обсуждают вопрос о том, будет ли применяться визовый режим для всех, или только для отдельных категорий граждан, а также о том, как определить данные категории.

По ее словам, если механизм приостановки удастся согласовать на следующей неделе, то вопрос отмены виз для Украины будет внесен в повестку дня на ноябрь.

"Этим занимаются Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС в своей дискуссии относительно механизма приостановления безвизового режима. Если на следующей неделе они договорятся и окончательно примут решение, в каком виде это будет принято, они поставят украинский вопрос в повестку на ноябрь - об этом есть договоренность между Советом Европы, Европарламентом и Еврокомиссией", - заключила она.

Ранее сообщалось, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского Парламента, которая пройдет 21-24 ноября. Елена Зеркаль, в связи с этим, заявляла, что Европейский парламент может включить вопрос о безвизовом режиме для Украины и ЕС в свою повестку дня после 7 ноября.

Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.