Минюст направит России запрос о передаче незаконно осужденного украинца из "группы Сенцова"

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Чирний подал заявление о передаче в Украину.

За два года незаконного заключения Чирния отправляли в Магадан, Лефортово и Ростовскую область

Министерство юстиции Украины направит России запрос о передаче незаконно осужденного гражданина Украины Алексея Чирния.

"Только что подписал запрос в Россию о передаче незаконно осужденного там Алексея Чирния, согласно поданного им заявления", - написал заместитель главы Министерства юстиции Украины Сергей Петухов в Facebook.

Петухов отметил, что за два года Чирния отправляли в Магадан, Лефортово, в Ростовскую область и не всегда было известно где он находится под стражей.

"К Чирнию долго не допускали нашего консула. Мы не оставим его, пока он не вернется в Украину", - заявил Петухов.

Алексей Чирний был задержан весной 2014 года в Крыму вместе с активистом Александром Клименко, режиссером Олегом Сенцовым, а также с гражданским активистом Александром Кольченко и симферопольцем Геннадием Афанасьевым.



21 октября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что министерство юстиции РФ отказало Украине в передаче политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.