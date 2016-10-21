МИД осудил отказ РФ передать Украине незаконно осужденных Сенцова и Кольченко

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Украинское внешнеполитическое ведомство настаивает на украинском гражданстве Сенцова и Кольченко и требует немедленно их освободить.

Россия отказывается признавать Сенцова и Кольченко гражданами Украины Антон Наумлюк / Twitter

МИД Украины осуждает отказ России передать Украине согласно Конвенции о передаче осужденных лиц незаконно осужденных граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также требует обеспечить их безусловное освобождение и возвращение в Украину.

"МИД Украины категорически отвергает аргументацию российской стороны относительно автоматического приобретения гражданами Украины О.Сенцовим и А.Кольченко гражданства Российской Федерации в порядке, определенном так называемым "Договором о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 21 марта 2014 года", "поскольку этот документ противоречит императивным нормам общего международного права и согласно статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года является ничтожным", - сказано в комментарии МИД Украины, обнародованном пресс-службой ведомства в пятницу.

В ведомтсве подчеркнули, что Сенцов и Кольченко во время судебных заседаний сделали официальные заявления, что они никогда не обращались и не собираются обращаться к российским органам с целью оформления российского гражданства, поскольку являются гражданами Украины, но РФ не признает их украинского гражданства.

"Действия российской стороны относительно распространения гражданства Российской Федерации на граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, является грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права и обязательств Российской Федерации как государства-оккупанта, вытекающие из статьи 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьи 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", - подчеркнули в министрерстве.

"В этой связи МИД Украины очередной раз обращает внимание РФ на Резолюцию ГА ООН A/RES/68/262 "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, Бакинской Декларации и Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (28 июня – 2 июля 2014 г.) и отмечает, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и добровольно не подавали ходатайство о получении иностранного гражданства, являются исключительно гражданами Украины и не могут признаваться ни гражданами Российской Федерации, ни лицами с множественным гражданством", подытожили в украинском внешнеполитическом ведомства.

Накануне Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко.

Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

Как известно, в течение последнего полугода уже удалось вызволить из России украинскую летчицу Надежду Савченко, а также политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.