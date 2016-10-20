Путин в Берлине отказался считать удерживаемых в РФ граждан Украины заложниками

На текущий момент на территории России удерживаются не менее 29 украинцев.

Путин, как обычно, все отрицает МИД России

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 19 октября заявил о том, что Россия якобы не удерживает на своей территории граждан Украины , которые были задержаны в связи с событиями в Донбассе.

"В Минских договоренностях говорится о том, что на определенной стадии произойдет освобождение удерживаемых лиц. В этом контексте президент Украины сказал, что удерживаемые лица есть и у российской стороны, на территории РФ, но эти его слова были встречены с полным несогласием со стороны президента Путина", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг журналистам.

"Такая постановка вопроса не является приемлемой, не является уместной. Разумеется, речь идет только о лицах, которые удерживаются на территории Украины, на территории Донбасса", - добавил он.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявляла, что процесс освобождения заложников фактически заблокирован. По словам Геращенко, террористы удерживают в заложниках 110 человек.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о местонахождении 57 заложников в ОРДЛО.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.