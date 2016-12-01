Минобороны РФ уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму - заявка NOTAM

В системе Управления гражданской авиации США появилась заявка NOTAM - уведомление РФ об ответных мерах.

Российское Минобороны разместило уведомление об ответных мерах во время украинских учений в Крыму

Российское Минобороны разместило уведомление об ответных мерах во время украинских учений в Крыму

Заявка NOTAM появилась в системе Управления гражданской авиации США под номером A3064/16, сообщает "Медуза".

В тексте уведомления сказано, что российские системы противовоздушной обороны будут сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы в рамках учений, запланированных на 1–2 декабря.

"Если запущенные ракеты будут представлять угрозу для российских объектов в этой зоне (на земле, на море или в воздушном пространстве), будет нанесен ответный удар для уничтожения пусковых установок", — говорится в уведомлении.

Срок действия уведомления: с 12:30 по 14:30 четверга 1 декабря.

Ранее был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крымубыли переведены на усиленный режим работы.