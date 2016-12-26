Мингарелли призвал украинское руководство ускорить процесс создания антикоррупционного суда

Дипломат отметил успехи Украины в создании антикоррупционных органов.

Посол ЕС в Украине указал на необходимость обеспечить независимость антикоррупционных органов Андрей Товстыженко, ZN.UA

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил о необходимости созданияв ближайшее время.

"Вы должны как можно скорее создать антикоррупционный суд. Необходимо привлекать новых компетентных и независимых судей", – заявил дипломат в интервью изданию Realist, опубликованном в понедельник, 26 декабря.

Посол отметил успехи Украины в деле создания антикоррупционных органов, указав на необходимость расширения их возможностей и обеспечения независимости.

"Украинские власти сделали довольно много в 2016 году. Они провели реформы во многих важных секторах, начиная от борьбы с коррупцией — появился целый ряд новых институций, таких как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро и офис Специального антикоррупционного прокурора. Они успешно запустили электронную систему декларирования… Нужно обеспечить, чтобы новые институции располагали необходимыми ресурсами и были независимы. Например, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно иметь возможность проверить активы в декларациях", – отметил Мингарелли.

Ранее президент президент Венецианской комиссии Джованни Букиккио заявил, что создание специализированного антикоррупционного суда является необходимым условием преодоления коррупции и восстановления доверия к судебной системе в Украине.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия).Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Министр юстиции Павел Петренко заявил о том, что создание антикоррупционного суда будет возможно в 2017 году. Но как писал в своей статье для ZN.UA доктор юридических наук, профессор Николай Хавронюк, сегодня необходимый для запуска Высшего антикоррупционного суда законопроект все еще отсутствует, а перспектива его запуска отодвигается на 2018 год. В тоже время, по его мнению, создание ВАС, предусмотренное вступившим в силу 30 сентября законом "О судоустройстве и статусе судей", наиболее эффективно можно реализовать через создание разветвленной системы антикоррупционных судов, включающей в себя сам ВАС, восемь судебных палат и Верховный суд.