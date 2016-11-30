Порошенко потребовал прекратить конфликт между антикоррупционными органами

Глава государства готов быть союзником прокуратуры в борьбе с коррупцией и преступностью. Но не хочет делить правоохранительные органы на "хорошие" и "плохие старые".

Порошенко вмешался в конфликт между ГПУ и НАБУ, пока не появилось ГБР Сайт президента Украины

Президент Украиныпотребовал прекратить конфликт между правоохранительными органами, потому что этим непременно воспользуются коррупционеры.

"От всех правоохранительных органов требую слаженной командной работы. Здоровая конкуренция приветствуется, потому что она везде является двигателем прогресса, но мелочные ведомственные дрязги и выяснение отношений через СМИ считаю абсолютно неприемлемыми. И буду к ним крайне нетерпимо. Это, конечно, руководство для всех ведомств, а не только для прокуратуры", - сказал президент во время заседания по случаю Дня работников прокуратуры.

Порошенко подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов. Заработали новосозданные антикоррупционные органы: НАБУ, НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Вскоре к работе приступит и Государственное бюро расследований.

"Я категорически против того, чтобы делить правоохранительные органы на "хорошие" и "плохие старые", одних хвалить, других клеймить. При такой конфликтности в нашем наступлении на коррупцию обязательно образуются лазейки, которыми воспользуются коррупционеры", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что готов быть союзником прокуратуры в борьбе с коррупцией и преступностью. Он отметил, что его главной задачей является обеспечение судебной реформы, без которой борьба с коррупцией правоохранителей может свестись на нет.

Подробнее о противостоянии между Генеральной прокуратурой (ГПУ), ее структурным подразделением Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) читайте в материале Владимира Сущенко"Досудебное расследование коррупционных преступлений: прокуратура и НАБУ — противостояние или сотрудничество?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".