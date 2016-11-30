Порошенко потребовал прекратить конфликт между антикоррупционными органами

Глава государства готов быть союзником прокуратуры в борьбе с коррупцией и преступностью. Но не хочет делить правоохранительные органы на "хорошие" и "плохие старые".
"От всех правоохранительных органов требую слаженной командной работы. Здоровая конкуренция приветствуется, потому что она везде является двигателем прогресса, но мелочные ведомственные дрязги и выяснение отношений через СМИ считаю абсолютно неприемлемыми. И буду к ним крайне нетерпимо. Это, конечно, руководство для всех ведомств, а не только для прокуратуры", - сказал президент во время заседания по случаю Дня работников прокуратуры.
Порошенко подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов. Заработали новосозданные антикоррупционные органы: НАБУ, НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Вскоре к работе приступит и Государственное бюро расследований.
"Я категорически против того, чтобы делить правоохранительные органы на "хорошие" и "плохие старые", одних хвалить, других клеймить. При такой конфликтности в нашем наступлении на коррупцию обязательно образуются лазейки, которыми воспользуются коррупционеры", - сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что готов быть союзником прокуратуры в борьбе с коррупцией и преступностью. Он отметил, что его главной задачей является обеспечение судебной реформы, без которой борьба с коррупцией правоохранителей может свестись на нет.
Подробнее о противостоянии между Генеральной прокуратурой (ГПУ), ее структурным подразделением Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) читайте в материале Владимира Сущенко"Досудебное расследование коррупционных преступлений: прокуратура и НАБУ — противостояние или сотрудничество?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA