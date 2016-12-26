МИД Украины выразил послу Израиля разочарование

МИД Украины будет пытаться предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе после резолюции ООН относительно строительства поселений в Палестине.

Стало известно, что сказали послу Израиля в МИД Украины Андрей Товстыженко, ZN.UA

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски был приглашен в МИД Украины для обсуждения двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции с призывом прекратить строительство израильских поселений в Палестине.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке", - говорится в сообщении МИД.

Послу Израиля были даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку проекта. Отмечается, что Украина придерживается последовательной позиции в урегулировании израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах, отметили в МИД.

"По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - подчеркнули в МИД.

Было также договорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год и продолжить подготовку ряда важных двусторонних мероприятий.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.