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Меркель пообещала Порошенко не допустить геополитической сделки за спиной Киева – источники 5

4 февраля в 17:45

В Ближайшее время Германия может стать единственным "большим" союзником Украины.

Минск Меркель Порошенко
Меркель и Порошенко обсудили перспективы "большой сделки" по Украине
president.gov.ua
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических сделок по судьбе Украины, игнорирующих позицию Киева, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Рахманин, ссылаясь на собственные источники.

"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины — важное обстоятельство", - подчеркнул он.

По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.

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Петр Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января. Президент Украины был вынужден прервать визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

Подробнее об отношениях Киева с новой администрацией США и ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Порошенко Германия
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5 комментариев
  • Владимир Терлецкий Вчера, 18:19 а пеця обещал народу Украины за две недели остановить войну и в своей програме 2020 вывести Украину по экономическому развитию в лидеры.
    Lev Zawago Вчера, 18:42
    Тебя научили по любому поводу обгаживать президента,ты и расстарался.А по теме в головке пусто.
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  • lox_ivan Вчера, 18:14 Заходу, як і Путіну по барабану інтереси України, Заходу , який страждає від санкцій, як і Путіну треба припинить цю війну, за рахунок інтересів України. Захід , як і Путін вимагає виборів і щоб Україна взяла на утримання ці бандитські ЛДНР. Путін вже вимага від України припинить АТО, навіть каже що замінить Плотницького і Захарченка на більш лояльнтж Києву , але Київ має платити пенсії тим, хто нас вбивав, годувати і самостійно відбудовувати розбомблений і розграбований Росією Донбас. І наша влада на це вже погоджується, Постанова нашлгл уряду про співпрацю з ЛДНР про це ясно говорить. Але влада Порошенка про це народ не збирається питати- тобто провести референдум з питанням : "ЩО НАМ РОБИТИ З ЦИМ И ЛДНР- ВІДСІКТИ , ЧИ БРАТИ НА СВОЄ УТРИМАННЯ?" Влада очевидно боїться, що народ України не захоче ЗАРАЗ брати цю гирю на свою шию! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Грицян Таврический Вчера, 18:11 Неужто фрау Меркель думает, что Трамп и Путин нуждаются в ее советах или благословениях? Пете походу навесили на уши еще один будапештский меморандум..." Я вам дам парабеллум!" :) Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lox_ivan Вчера, 18:01 Наша влада не може за три роки визначитись , як офіційно назвати конфлікт з Росією. Порошенко і його Ко в всоїх виступах називають це, як ВІЙНУ з Росією, а сеперів з ЛДНР- терористами, хоча офіційно в нас не ВІЙНА, а АТО, а сепери офіційно не названі ТЕРОРИСТАМИ! Досі влада не назвалі території ЛДНР- ОКУПОВАНИМИ РОСІЄЮ, Досі на цих і прилеглих до них територіях не введений військовий стан!!!! Винен в цій невизначенності особисто президент і Верховна Рада. Тому Захід теж не хоче відповідно реагувати на цей конфлікт. Ось як це виразив представник ООН, Ніл Уокер: » По причине того, что заявленные украинские реформы по большей части оказались мыльным пузырем, а президент, «благодаря» коррупционным скандалам в ближнем кругу теряет доверие, — Украина все больше становится объектом. Как следствие, эффективного лидерства и продуманной инициативы у власти на сегодня, увы, нет. Президент, премьер и Рада никак не могут определиться с тем, что делать дальше — воевать или договариваться, отсекать н Ответить Цитировать Пожаловаться
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