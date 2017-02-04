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В Ближайшее время Германия может стать единственным "большим" союзником Украины.

Меркель и Порошенко обсудили перспективы "большой сделки" по Украине president.gov.ua

Федеральный канцлер Германиизаверила президента Украины Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических сделок по судьбе Украины, игнорирующих позицию Киева, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Рахманин, ссылаясь на собственные источники.

"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины — важное обстоятельство", - подчеркнул он.

По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.

Петр Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января. Президент Украины был вынужден прервать визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

Подробнее об отношениях Киева с новой администрацией США и ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".