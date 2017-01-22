Мирное предложение в рамках "большой сделки" может стать для Украины моментом истины - мнение

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Киев не должен идти на уступки по принципиальным для него вопросам.

Украина должна будет сделать правильный выбор, если получит предложение мира на неприемлемых условиях telegraf.com.ua

В случае нахождения определенного баланса интересов между США и РФ по вопросам Украины и Сирии, западные и украинские миротворцы могут предложить Киеву мир в рамках " большой геополитической сделки ", что станет для Украины поворотным моментом.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин. По его мнению, от реакции Киева на предложение будет зависеть дальнейшее становление реального суверенитета Украины.

"Скорее всего, это и будет своеобразный момент истины, точка бифуркации на пути становления нашего реального, а не формального суверенитета: будем ли мы пытаться искать пути компромисса по модели, предложенной украинскими и западными (де-факто — пророссийскими) миротворцами или, вновь апеллируя к известному роману М.Пьюзо, проявим себя "сицилийцами", готовыми пойти до конца?", - задается вопросом автор.

Горбулин поясняет, что подобная позиция не предполагает полного отказа от поиска компромиссов, однако исключает уступки по принципиальным для Украины вопросам.

"Однако точно так же нужно понимать, что установление мира на приемлемых для нас условиях будет сопряжено с титаническими усилиями. Причем — во многих сферах сразу. Это еще и тот момент, когда, возможно, придется показать нашу готовность быть даже иррациональными, но настоять на своем", - заключил он.

Ранее научный директор Института Евроатлантического сотрудничества.Александр Сушко в своей статье для ZN.UA писал, что в настоящий момент в международной политике отсутствуют предпосылки для заключения "большой геополитической сделки" между Москвой и странами Запада, поскольку стороны не доверяют друг другу и не разделяют коренных интересов.

Подробнее о внешней политике новой администрации США и ее возможных последствиях для Украины читайте в статье Владимира Горбулина "Вот дом, который строит Трамп…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".