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Ляшко 4 часа допрашивали в НАБУ

25 апреля в 16:08

По словам Ляшко, следователи допрашивали его как свидетеля по фактовому делу.

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Следователи четыре часа допрашивали Ляшко в НАБУ
Ольга Кононенко, ZN.UA
Главу Радикальной партии Олега Ляшко четыре часа доправшивали в Национальном антикоррупционном бюро по подозрению в незаконном обогащении.

"Они даже не могут сказать, в чем они меня обвиняют, по какому факту это дело открыто. Я четыре часа пытался это выяснить и мне никто не сказал", - сказал Ляшко.

Он отметил, что следователи допрашивали его как свидетеля по фактовому делу.

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Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии"Олега Ляшко.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его гражданская супруга Росита Сайранен  приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Ляшко НАБУ производство
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