Ляшко 4 часа допрашивали в НАБУ

По словам Ляшко, следователи допрашивали его как свидетеля по фактовому делу.

Следователи четыре часа допрашивали Ляшко в НАБУ Ольга Кононенко, ZN.UA

Главу Радикальной партии Олегапо подозрению в незаконном обогащении.

"Они даже не могут сказать, в чем они меня обвиняют, по какому факту это дело открыто. Я четыре часа пытался это выяснить и мне никто не сказал", - сказал Ляшко.

Он отметил, что следователи допрашивали его как свидетеля по фактовому делу.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии"Олега Ляшко.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его гражданская супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.