Ляшко собирается пойти на допрос в НАБУ 25 апреля

Лидер радикалов называет открытое против него уголовное дело "политическим заказом власти".
Как указал депутат в Facebook, открытие против него уголовного дела – это "политический заказ власти".
"О том, что против меня появилось новое дело, я знал еще в прошлый четверг, мне об этом сообщил глава НАБУ Атрем Сытник. Мы договорились, что во вторник, 25 апреля, на 11 часов я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", – отметил депутат.
По словам Ляшко, Сытник просил его не сообщать об этом деле СМИ, чтобы разобраться в деле без политического давления.
"В пятницу, 21 апреля, я также позвонил руководителю САП Назару Холодницкому и выразил ему свое возмущение заказными действиями против меня. Холодницкий сообщил мне, что дело открыто по публикациям в интернете о приобретении мной дома, что это чистая формальность и после предоставления мною объяснений дело будет закрыто", – указал парламентарий.
Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии"Олега Ляшко.
Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его гражданская супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.ZN.UA