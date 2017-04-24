Ляшко собирается пойти на допрос в НАБУ 25 апреля

Лидер радикалов называет открытое против него уголовное дело "политическим заказом власти".

Ляшко хочет дать детективам НАБУ показания относительно открытого против него дела Верховная Рада

Глава РПЛ Олег Ляшко заявил, что 25 апреля явится на допрос в НАБУ, чтобы дать показания по, открытому против него Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Как указал депутат в Facebook, открытие против него уголовного дела – это "политический заказ власти".

"О том, что против меня появилось новое дело, я знал еще в прошлый четверг, мне об этом сообщил глава НАБУ Атрем Сытник. Мы договорились, что во вторник, 25 апреля, на 11 часов я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", – отметил депутат.

По словам Ляшко, Сытник просил его не сообщать об этом деле СМИ, чтобы разобраться в деле без политического давления.

"В пятницу, 21 апреля, я также позвонил руководителю САП Назару Холодницкому и выразил ему свое возмущение заказными действиями против меня. Холодницкий сообщил мне, что дело открыто по публикациям в интернете о приобретении мной дома, что это чистая формальность и после предоставления мною объяснений дело будет закрыто", – указал парламентарий.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии"Олега Ляшко.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его гражданская супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.