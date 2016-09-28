Луценко пообещал инициировать ускорение процедуры снятия депутатской неприкосновенности

Генпрокурор хочет, что заграничные паспорта депутатов, на которых есть представление ГПУ, автоматически аннулировались.

Генпрокурор хочет облегчить своим подчиненным работу с депутатами Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурорнамерен обратиться в Верховную Раду с предложением сократить процедуру лишения депутатов, подозреваемых в совершении преступлений, неприкосновенности.

"Я буду просить помощи депутатов в корректировке порядка представления на снятие депутатской неприкосновенности с определенного народного депутата. Хочу просить, чтобы уменьшились сроки рассмотрения такого представления. Хотел бы, чтобы они были более сжатыми", – заявил глава ГПУ на совместном брифинге с руководством МВД и Нацполиции в среду, 28 сентября, передает УНИАН.

Луценко также выразил уверенность в необходимости автоматического аннулирования заграничных паспортов парламентариев, в отношении которых есть соответствующее ходатайство Генпрокуратуры.

"После внесения официального представления на снятие депутатской неприкосновенности, у соответствующего депутата должно прекращаться действие его загранпаспортов. Это не является гарантией, что человек не сбежит, но такая вероятность уменьшается достаточно сильно", – добавил глава ГПУ.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Клюев, снятие неприкосновенности с которого Рада поддержала 3 июня 2015 года, в тот же день пытался вылететь в Вену, но был задержан представителями пограничной службы в аэропорту "Борисполь". 4 июня Клюев не явился на допрос в Генеральную прокуратуру. По данным ZN.UA, братья Клюевы находятся на территории России и занимаются там бизнесом, Андрей – финансовым, а Сергей – аграрным. В ГПУ до сих пор не нашли ответственных за побег Клюева.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.