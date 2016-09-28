Луценко хочет самостоятельно решать, какие дела будет расследовать НАБУ

Согласно предложениям ГПУ, антикоррупционное бюро получит право "вытребовать" интересующие его дела у генпрокурора.

Юрий Луценко хочет единолично решать споры о подследственности коррупционных дел Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава ГПУнамерен закрепить за генпрокурором Украины право решать, какие дела будет расследовать НАБУ, а какие – прочие правоохранительные органы.

"Последний документ, который мы хотим инициировать, это прекращение споров о подследственности между НАБУ и прочими правоохранителями", – цитирует "Украинская правда" его слова на пресс-конференции в среду, 28 сентября.

По его словам, в ГПУ не намерены уменьшать полномочий НАБУ и САП, которые имеют право выходить на коррумпированных судей и чиновников, однако приоритет в решении споров о подследственности должен оставаться у генпрокурора.

"Если параллельно на таких же самых лиц вышли прочие правоохранительные органы, то такие дела по решению генпрокурора могут остаться в этих органах. НАБУ имеет право вытребовать эти дела для себя", – заключил он.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Генпрокуратура готовится к проталкиванию в Верховную Раду законопроекта №5097, который устранит ограничение для генпрокурора единолично определять подследственность по уголовным делам НАБУ-ГПУ.

"Сейчас спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, решает генпрокурор и его заместитель (антикоррупционный - ред.). Законопроект №5097 заберет возможность у Назара Холодницкого (глава САП - ред.) определять подследственность по таким делам и позволит это делать генпрокурору единолично", – указал он.

Шабунин при этом уточнил, что ограничение коснется не только САП-НАБУ, но и МВД с СБУ.