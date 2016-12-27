Луценко анонсировал суд над Януковичем в начале 2017 года

Генпрокурор заверил, что следствие в отношении беглого президента ведется в строгом соответствии с нормами УПК.

В ближайшее время Януковичу передадут материалы следствия для ознакомления ТАСС

Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил надежду, что судебное рассмотрение уголовного производства о совершении экс-президентомгосударственной измены начнется в начале 2017 года.

"Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", – сообщил Луценко на брифинге в Краматорске, который транслировался телеканалом "112. Украина" во вторник, 27 декабря.

Глава ГПУ заверил, что если суд вынесет обвинительный приговор Януковичу, то "от Межигорья до краденых денег, все будет конфисковано… в доход государства".

Луценко также подчеркнул, что следствие по делу Януковича проходит строго в соответствии с требованиями закона, несмотря на заявления защиты.

Тем временем, Печерский районный суд Киева отказал защите Януковича в отводе судьи Кристины Тарасюк. Как сообщила пресс-служба суда во вторник, судья Тарасюк 28 декабря начнет расммотрение по существу ходатайства следователя Генеральной прокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.