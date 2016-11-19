Лещенко, Найем и Залищук вышли из руководства "Демальянса"

Сопредседателями партии стали Виктория Пташник и Василий Гацько.
Новыми сопредседателями партии стали Василий Гацько и внефракционный народный депутат Виктория Пташник, а членами правления – Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Евгения Матейчук и Игорь Андрейченко, сообщает пресс-служба партии.
Ранее в состав правления партии входили народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Мустафа Найем, а Светлана Залищук была сопредседателем партии вместе с Гацько.
Кроме того, на съезде партия приняла резолюцию, в которой призвала "политиков старой формации, запятнанных коррупцией" уйти из политики, а президента Петра Порошенко – отказаться от идеи баллотироваться на второй срок и сосредоточиться на реформах.
По мнению партии, остаток каденции Порошенко должен посвятить "настоящей борьбе за изменения, а не борьбе за политические дивиденды, которая неизбежно сделает его заложником популизма и угодником олигархических кланов"
Напомним, что 25 июня член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил о создании политической партии на базе "Демальянса". Среди инициаторов формирования политисилы были также депутаты от БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также внефракционная Виктория Пташник, избранная по списку "Самопомочи".
После вхождения Лещенко, Найема и Залищук в состав руководящих органов "Демальянса" обострились их конфликты с руководством президентской политсилы.
В сентябре Мустафу Найема сняли с должности заместителя председателя парламентской фракции БПП, а в ноябре фракция отозвала Найема и Залищук из международных делегаций Верховной Рады.ZN.UA