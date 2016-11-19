Лещенко, Найем и Залищук вышли из руководства "Демальянса"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Сопредседателями партии стали Виктория Пташник и Василий Гацько.

"Демальянс" призвал Порошенко не баллотироваться на второй срок и сосредоточиться на реформах Василий Артюшенко, ZN.UA

Политическая партияв субботу, 19 ноября, провела съезд, на котором переизбрала руководящие органы.

Новыми сопредседателями партии стали Василий Гацько и внефракционный народный депутат Виктория Пташник, а членами правления – Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Евгения Матейчук и Игорь Андрейченко, сообщает пресс-служба партии.

Ранее в состав правления партии входили народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Мустафа Найем, а Светлана Залищук была сопредседателем партии вместе с Гацько.

Кроме того, на съезде партия приняла резолюцию, в которой призвала "политиков старой формации, запятнанных коррупцией" уйти из политики, а президента Петра Порошенко – отказаться от идеи баллотироваться на второй срок и сосредоточиться на реформах.

По мнению партии, остаток каденции Порошенко должен посвятить "настоящей борьбе за изменения, а не борьбе за политические дивиденды, которая неизбежно сделает его заложником популизма и угодником олигархических кланов"

Напомним, что 25 июня член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил о создании политической партии на базе "Демальянса". Среди инициаторов формирования политисилы были также депутаты от БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также внефракционная Виктория Пташник, избранная по списку "Самопомочи".

После вхождения Лещенко, Найема и Залищук в состав руководящих органов "Демальянса" обострились их конфликты с руководством президентской политсилы.

В сентябре Мустафу Найема сняли с должности заместителя председателя парламентской фракции БПП, а в ноябре фракция отозвала Найема и Залищук из международных делегаций Верховной Рады.