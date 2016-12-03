Конгресс США утвердил бюджет Пентагона, предусматривающий помощь Украине

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На оборонные программы США потратит более 600 миллиардов долларов.

Пентагон будет оказывать помощь Украине miroved.com

Палата представителей Конгресса США в пятницу, 2 декабря, утвердила бюджет оборонного ведомства Соединенных штатов на 2017 год в размере 618,7 миллиардов долларов. Принятый документ предусматривает военную помощь Украине, а также запрет военного сотрудничества с РФ.

"Соединенные Штаты должны продолжать оказывать поддержку усилиям Правительства Украины в обеспечении безопасности в государстве; Государственной пограничной службе Украины, которая требует необходимого оборудования и технической помощи для обороны и мониторинга украинских границ, а также полной имплементации Минских договоренностей. Министерство обороны США должно продолжать работу с украинскими военными, Нацгвардией и Госпогранслужбой с целью укрепления обороны и защиты границ от агрессии", - цитирует документ агентство "Укринформ".

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что Пентагон предусматривает 350 миллионов долларов помощи Украине. Программа поддержки включает также предоставление Киеву летального оружия, сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне вечером в среду, 30 ноября.

Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и техничной поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего командования Вооруженных сил Украины.

Также, как сообщалось, в документе содержится запрет на военное сотрудничество Пентагона с Россией до тех пор, пока не будут предоставлены убедительные доказательства деоккупации Крыма и Донбасса, а также прекращения "агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО". Кроме того, в качестве условия также названо выполнение РФ условий Минских договоренностей и поддержание режима прекращения огня в Донбассе.

Документ запрещает Пентагону осуществлять любые действия, направленные на признание российского суверенитета над аннексированным Крымом.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.