В Пентагоне назвали необоснованными претензии Москвы к украинским ракетным учениям

Россия продолжает "ложные и вводящие в заблуждение заявления", которые лишь отвлекают от реальной проблемы - российской агрессии.

Пентагон одобрил ракетные учения Украины miroved.com

Российские претензии в отношении украинских ракетных учений необоснованны, заявила представитель Пентагона Мишель Балданца.

"Мы видели сообщения о ракетных учениях Украины над международными водами. Кроме того, мы знаем о претензиях России в связи с этими прозрачными учениями", - заявила она агентству "Интерфакс".

По словам представителя Пентагона, "постоянные ложные и вводящие в заблуждение заявления России об Украине продолжают отвлекать международное сообщество от реальной проблемы - российской агрессии".

Напомним, в Херсонской области рядом с Александровкой 1 декабря началась практическая часть контрольных летных испытаний управляемых зенитных ракет средней дальности.

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накануне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.