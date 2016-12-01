Топ Новости
<
>

В Пентагоне назвали необоснованными претензии Москвы к украинским ракетным учениям

1 декабря в 19:47

Россия продолжает "ложные и вводящие в заблуждение заявления", которые лишь отвлекают от реальной проблемы - российской агрессии.

Пентагон
Пентагон одобрил ракетные учения Украины
miroved.com
Российские претензии в отношении украинских ракетных учений необоснованны, заявила представитель Пентагона Мишель Балданца.

"Мы видели сообщения о ракетных учениях Украины над международными водами. Кроме того, мы знаем о претензиях России в связи с этими прозрачными учениями", - заявила она агентству "Интерфакс".

По словам представителя Пентагона, "постоянные ложные и вводящие в заблуждение заявления России об Украине продолжают отвлекать международное сообщество от реальной проблемы - российской агрессии".

Напомним, в Херсонской области рядом с Александровкой 1 декабря началась практическая часть контрольных летных испытаний управляемых зенитных ракет средней дальности.

Читайте также: Самолет НАТО следит за ракетными стрельбами возле Крыма - СМИ

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накануне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA. 

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги учения Россия ракета
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.56
EUR 27.18
Последние новости