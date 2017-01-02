Конгресс не поддержит инициативы Трампа по ослаблению санкций против России – Маккейн

Сенатор-республиканец прокомментировал вероятный "план Киссинджера".

Маккейн напомнил, что Путин понимает только силу

Конгресс США не будет поддерживать решения, которые могут навредить государственному суверенитету Украины и стран Балтии, заявил американский сенаторв интервью ТСН , опубликованном в понедельник, 2 января.

"Конгресс США не одобрит ни одного действия, что повредит свободе и независимости Украины или стран Балтии. Мы за сделки, направленные на прекращение конфликтов. Однако, боюсь, мой опыт с Владимиром Путиным свидетельствует: единственное, что он понимает – сила, именно поэтому мы должны усилить оборону Украины и Балтии и поддерживать их. "Мир через силу", как сказал когда-то Рейган", – отметил сенатор, комментируя опубликованный ранее в СМИ так называемый "план Киссинджера", который предусматривает постепенную отмену санкций в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

Ранее европейские СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с РФ. Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Идея плана состоит в том, что Россия, согласно задумке, гарантирует безопасность на востоке Украины и выводит войска из Донбасса, а Запад постепенно снижает санкционное давдение и не вмешивается в "крымский вопрос".