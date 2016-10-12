Компромисс относительно модальностей выборов на Донбассе пока не достигнут

Украина отстаивает свою, отличную от Франции и Германии, позицию относительно решения ситуации в Донбассе.

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы не достигла компромисса относительно модальностей выборов на Донбассе, о выборах на Донбассе в ближайшей перспективе не может быть и речи, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Пока что в Минске в политгруппе нет никакого компромисса относительно модальностей, так называемые "праймериз" в ОРДЛО прошли по кремлевскому сценарию, а не по украинским законам, поэтому ни о каких выборах ближайшей перспективы не может быть и речи", - написала Геращенко на своей странице в Facebook в среду, 12 октября.

Она также отметила, что высказанное президентом Франции Франсуа Олландом мнение о том, как должны развиваться события на Донбассе, не несет новых месседжей и олицетворяет позицию ЕС (через позицию Франции и Германии).

"Безопасность – выборы (по украинскому законодательству и международным стандартам…) – граница", - пояснила Геращенко.

В то же время, по ее словам, Украина отстаивает несколько иную позицию: сначала безопасность (включительно с выведением с территории Украины иностранного вооружения и техники); гуманитарный блок (освобождение всех незаконно удерживаемых без всякого шантажа амнистинй, которая должна вступить в силу только с политическим блоком); восстановление контроля Киева над границей с РФ с присутствием СММ ОБСЕ, и только потом политический блок (выборы по украинским законам и международным наблюдением).

"На этом стоим. Выборы - с европейскими наблюдателями! Если сегодня депутатам Европарламента и сотрудникам ЕП и национальных парламентов запрещено посещать Донбасс из соображений безопасности, то ни о каких выборах не может быть и речи", - написала Геращенко.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Во время последних минских переговоров Киеву в очередной раз предложили подписать этот документ, на котором Москва упорно настаивает.

По его словам, российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины. Как пишет Рахманин, по российской версии, выборы в ОРДЛО должны пройти на мажоритарной основе.

Лицо, не проживавшее в "днр" и "лнр" последний год, не вправе выдвигать свою кандидатуру. Полномочия избранных органов не могут быть досрочно прекращены в течение 4 лет. Избиркомы на выборах сформируют местные. Киеву "разрешат" делегировать в комиссии по одному представителю, но без права занимать должности председателя либо секретаря. Неблагонадежные, с точки зрения местной "власти", украинские СМИ не могут быть допущены к освещению кампании. Обеспечение безопасности, а также "защиту прав и свобод"предложено возложить на местные "суды, органы прокуратуры и народной милиции". "Закон об особом статусе" со дня проведения выборов функционирует "в полном объеме", после проведения выборов — "на постоянной основе".