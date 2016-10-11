Украина жестко поставила вопрос срыва разведения сил в Станице Луганской - Олифер

Российской стороне также выдвинуто требование освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

ОРЛО не соблюдает рамочное решение о разведении сил в Станице Луганской Facebook/Татьяна Погукай

Украинская сторона в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подняла вопрос о срыве рамочного решения о разведении сил и средств со стороны "ЛНР", а также настаивает на круглосуточном мониторинге участков разведения наблюдателями СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона жёстко поставила вопрос о срыве рамочного решения о разведении сил и средств со стороны ОРЛО, в частности, в районе Станицы Луганской, а также о несоблюдении режима тишины и взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей со стороны ОРДЛО", - написала по окончании видеоконференции ТКГ пресс-секретарь представителя Украины в Группе Украины Леонида Кучмы Дарка Олиферю

Также она подчеркнула, что Украина настаивает на постоянном мониторинге в местах разведения сил и средств наблюдателями СММ ОБСЕ.

Кроме того, Украина поставила вопрос освобождения заложников.

"Мы обратились к российской стороне с требованием освободить украинского журналиста Романа Сущенко", - добавила Олифер.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведениясил в Донбассе.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.