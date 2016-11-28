Климкин на встрече глав МИД нормандской четверки представит украинский вариант "дорожной карты"

Украина в своем проекте "дорожной карты" выполнения Минских соглашений будет настаивать на приоритете вопросов безопасности.

Климкин написал проект "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Украинская сторона на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 29 ноября в Минске предоставит свой вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"На встрече глав МИД нормандской четверки я собираюсь сделать основные акценты на вопросе безопасности и вопросе гуманитарного характера, в частности, освобождении наших политических заложников, обеспечить доступ к ним международных организаций, Красного Креста. А также, конечно, я буду настаивать на нашем видении "дорожной карты", которая будет способна сделать реальный прогресс в ситуации ", - сказал Климкин.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.