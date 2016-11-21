Климкин рассказал о ключевых вопросах саммита Украина – ЕС

Глава МИД заявил, что ключевой акцент саммита Украина – ЕС должен быть сделан на российской агрессии и ситуации на Донбассе.

Климкин рассказал о предстоящем саммите Украина - ЕС Правительственный портал

На 18-м саммите Украина – ЕС , проведение которого планируется 24 ноября, будут рассматриваться вопросы о безвизовом режиме для украинцев, продления санкций против РФ, ратификации Соглашения об ассоциации и подписание меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере.

На саммите планируется подписание между Украиной и Евросоюзом меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, а также обсудить вопросы продления финансовой помощи от ЕС на поддержание реформ в Украине, сообщил Климкин в эфире канала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что ключевой акцент должен быть сделан на ситуации на Донбассе, на российской агрессии, на продлении санкций, … на вопросах, которые связаны с оккупированным Крымом", - сказал Климкин.

Также на саммите планируют поднять вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. "У нас сейчас очень тесные переговоры … и мы надеемся в ближайшее время выйти на позитивное решение по этому вопросу", - сказал Климкин.

Напомним, что на этой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".