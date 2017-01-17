Климкин и Штайнмайер назвали условия успешной евроинтеграции Украины

Киев и Берлин разделяют общие цели по приближению Украины к европейским структурам и возвращению мира в Донбасс.
В своей совместной статье, посвященной 25 годовщине становления дипломатических отношений между Украиной и Германией, главы МИД указали, что Киев и Берлин разделяют общие цели по евроатлантической интеграции Украины и возвращению мира в Донбасс.
Климкин и Штайнмайер заявили об осуждении аннексии Крыма Россией, а также указали на то, что ее действия на Востоке Украины поставили под вопрос мирный порядок в Европе.
"Мы хотим, чтобы глубокие процессы реформации в Украине увенчались успехом. Европейская перспектива на будущее открывается для Украины только тогда, когда политика, общество и экономика будут модернизированы, преодолена коррупция и введена правовая безопасность для инвесторов", – говорится в статье.
Главы МИД Указывают, что процесс трансформации Украины будет непростым, как были непростыми первые годы после воссоединения Германии.
"Но уже сейчас глубинные реформы проявляют свой эффект и являются стимулом продолжать начатый путь", – заключают авторы.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заверил, что не разделяет пессимистических и панических настроений относительно будущего Европейского Союза, которые по различным каналам распространяют российские пропагандисты.
Украинский президент подчеркнул, что европейские ценности и институциональные возможности ЕС "намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев".
Читайте статью глав МИД Украины и Германии, посвященную 25-летию дипломатических отношений между странами, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA