Климкин и Штайнмайер назвали условия успешной евроинтеграции Украины

Киев и Берлин разделяют общие цели по приближению Украины к европейским структурам и возвращению мира в Донбасс.

Главы МИД Украины и Германии имеют общие взгляды на перспективу вступления Украины в ЕС МИД Украины

Европейская перспектива для Украины будет открыта только в случае реализации реформ и успешной борьбы с коррупцией, пишут в своей статье для ZN.UA министр иностранных дел Украины Павел Климкин и федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В своей совместной статье, посвященной 25 годовщине становления дипломатических отношений между Украиной и Германией, главы МИД указали, что Киев и Берлин разделяют общие цели по евроатлантической интеграции Украины и возвращению мира в Донбасс.

Климкин и Штайнмайер заявили об осуждении аннексии Крыма Россией, а также указали на то, что ее действия на Востоке Украины поставили под вопрос мирный порядок в Европе.

"Мы хотим, чтобы глубокие процессы реформации в Украине увенчались успехом. Европейская перспектива на будущее открывается для Украины только тогда, когда политика, общество и экономика будут модернизированы, преодолена коррупция и введена правовая безопасность для инвесторов", – говорится в статье.

Главы МИД Указывают, что процесс трансформации Украины будет непростым, как были непростыми первые годы после воссоединения Германии.

"Но уже сейчас глубинные реформы проявляют свой эффект и являются стимулом продолжать начатый путь", – заключают авторы.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заверил, что не разделяет пессимистических и панических настроений относительно будущего Европейского Союза, которые по различным каналам распространяют российские пропагандисты.

Украинский президент подчеркнул, что европейские ценности и институциональные возможности ЕС "намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев".

Читайте статью глав МИД Украины и Германии, посвященную 25-летию дипломатических отношений между странами, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".