МИД Украины назвал "никчемными" заявления Ле Пен о Крыме

Политику напомнили о том, что агрессию РФ и аннексию Крыма осудило большинство стран мира, включая Францию.

В МИД Украины высказывания французского политика считают никчемными с исторической и правовой точек зрения Василий Артюшенко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение в связи с высказываниями лидера ультраправой партии "Национальный фронт", Марин Ле Пен, пообещавшей

"МИД Украины возмущен очередным высказыванием Марин Ле Пен по поводу Крыма и подчеркивает, что утверждения такого рода являются никчемными как с исторической, так и с правовой точки зрения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

В министерстве напомнили о том, что вся мировая общественность, включая Францию, не признала и резко осудила оккупацию Крыма Российской Федерацией.

"Франция и вся международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь и серьезные нарушения прав человека на оккупированных территория", - сообщают в пресс-службе МИД.

Марин Ле Пен последовательно выступает за признание Францией аннексии Крыма РФ. 3 января в эфире французского телеканала BFMTV она заявила, что российская аннексия Крыма "не является незаконной".

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".