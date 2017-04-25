Киеву следует предложить новую повестку дня для диалога с США – эксперты

Тему противодействия агрессии РФ следует заменить программой восстановления доверия в украинско-американских отношениях.

Украина должна обозначить новые приоритеты сотрудничества с США

Американская поддержка Украины в дальнейшем может значительно сократиться, если украинская сторона не предложит новую повестку дня для диалога с Вашингтоном. Об этом в своей статье дляпишут Алексей Куропятник, Богдан Яременко, Олег Белоколос и Александр Хара.

Авторы отмечают, что в Киеве не могут игнорировать стремление американского лидера достичь результатов в отношениях с Россией, особенно с учетом того, что у США существует ряд интересов, реализовать которые будет проще при поддержке Москвы (в частности – борьба с терроризмом, контроль над ядерными арсеналами, ближневосточный и сирийский вопросы, и пр.).

"Можно предположить, что в ближайшей перспективе украинская политика Белого дома будет сводиться к двум простым тезисам: 1) Россия важна; 2) почему за проблемы Украины должны платить американские налогоплательщики?", – говорится в статье.

Эксперты указали на то, что после инаугурации Дональда Трампа риторика его администрации относительно поддержки территориальной целостности Украины унормировалась на уровне, удовлетворяющем украинские интересы. В то же время, нет никаких гарантий того, что нынешняя позиция Трампа останется неизменной.

"В случае, если украинская дипломатия – от президента до правительства и МИД – не предложит новой повестки дня для диалога с США (вне тем "кредиты и финпомощь в обмен на реформы и борьбу с коррупцией" и "помощь в преодолении вооруженной агрессии РФ"), вполне возможно, что у Мари Йованович резко уменьшится количество пряников, а из Вашингтона ей передадут новый тяжелый кнут", – подчеркивают эксперты.

По мнению аналитиков, тему противодействия российской агрессии следует заменить программой восстановления доверия в украинско-американских отношениях, с дальнейшим прицелом на стратегическое партнерство и даже союзничество.

"Дискурс "Минских договоренностей" уже не поможет ни сделать США более активным участником переговоров, ни хотя бы решить проблему поставок оборонительных вооружений смертельного поражения. Для мирного урегулирования конфликта оружие не требуется (украинская власть сама это придумала), а тем более, когда снова возникает вопрос: "Почему за это должны платить американские налогоплательщики?" Нет у США на территории Украины национальных интересов, которые нужно было бы защищать американским оружием. Значит, этот интерес следует создавать", – заключают специалисты.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что США планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США.

Отмечается, что USAID на данный момент работает более чем в 100 странах, в том числе и в Украине. В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.

Подробнее о первых результатах работы новой администрации США читайте в статье Алексея Куропятника, Богдана Яременко, Олега Белоколоса и Александра Хары "100 дней президента Дональда Трампа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".