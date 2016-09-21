Канада пока не будет отменять визы для граждан Украины

Визовая политика Канады базируется на фактах и не связана с политическими или торговыми соглашениями.

Украина должна достичь определенных критериев, чтобы претендовать на безвизовый режим с Канадой Генпрокуратура Украины

Канадские власти не планируют пересматривать визовые требования к украинским гражданам, поскольку Украина пока не соответствует тем критериям, которые Канада выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим . Об этом заявил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум, отвечая на петицию относительно введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду, пишет "Укринформ"

"Пока Украина не достигла критериев, которые Канада использует для оценки пригодности для освобождения от виз. Как следствие, министерство не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины", – сказал Маккалум.

Министр отметил, что визовая политика Канады "базируется на фактах и никоим образом не связана с политическими или торговыми соглашениями". При этом он подчеркнул, что Канада регулярно отслеживает разнообразные показатели всех стран, оценивая возможность изменения их визового статуса.

"Если предварительные выводы положительные, министерство может запустить детальный формальный пересмотр. Несмотря на важность отношений между Канадой и Украиной, чиновники внимательно следят за миграционными тенденциями и другими показателями страны", – отметил Маккалум.

Министр подчеркнул, что "именно Украина ответственна за достижение определенных Канадой условий для отмены виз".

Напомним, петиция о предоставлении Украине безвизового режима в мае набрала необходимое количество голосов для рассмотрения ее канадским парламентом.

Отмена краткострочных виз для украинцев была одним из пунктов предвыборной программы Либеральной партии, имеющей большинство в нынешнем созыве парламента Канады.

Обозреватель ZN.UA Владимир Кравченко скептически оценивал шансы на однозначное одобрение петиции федеральным парламентом, но при этом отмечал, что вопрос визовой либерализации с Украиной действительно включен в политическую повестку дня в Канаде.

"Очевидно, что безвизовый режим нашей стране не будет предоставлен за одну ночь. Многое зависит от украинских реформ в секторе безопасности и экономике, от того, насколько в нашей стране будут соблюдаться права человека. Пока Киев в своих переговорах с Оттавой акцентирует внимание на необходимости упрощения процедуры получения канадских виз украинцами, сокращения необходимого перечня документов для получения виз и увеличения количества выдачи многоразовых виз сроком действия до десяти лет", – писал автор.

Подробнее о перспективах безвизового режима с Канадой читайте в статье Владимира Кравченко "Визовый трафарет Канады" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".