Гутерриш рассказал о приоритетах своей работы на посту генсека ООН

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Среди всех мировых конфликтов, новоизбранный глава ООН особо выделил войну в Сирии.

На посту генсека ООН Антониу Гутерриш будет строить "дипломатию за мир" и добиваться в организации гендерного равенства EPA

На посту генерального Секретаря ООНнамерен добиваться урегулирования конфликтов, а также строить "дипломатию за мир" для борьбы с терроризмом, экстремизмом, ксенофобией и популизмом во всем мире.

Как сообщает "Укринформ", выступая в ООН после своего назначения на пост генсека Генассамблеей организации, Гутерриш подчеркнул, что полностью осознает, с какими вызовами приходиться сталкиваться организации, и как много ограничений имеет ее генеральный секретарь.

Политик призвал мировое сообщество объединиться для содействия миру, обратив, при этом, особое внимание на конфликт в Сирии. Генсек отметил, что на посту Верховного комиссара ООН видел страдания сирийцев, посещая зону конфликта и лагеря для беженцев.

Гутерриш подчеркнул, что будет работать над дипломатическим урегулированием конфликтов.

"Мы должны убедиться, что можем разорвать эту связь между всеми террористическими группировками и воинственными экстремистами с одной стороны, а также популизмом и ксенофобией с другой стороны. Эти два компонента усиливают друг друга, и мы должны быть в состоянии бороться с ними", - резюмировал новоизбранный генеральный секретарь ООН.

Он также коснулся прочих проблем организации, пообещав, в частности, добиваться гендерного равенства в ее структуре.

Ранее Министерство иностранных дел Украины поздравило Антониу Гутерриша с назначением на должность государственного секретаря ООН и заявило, что ожидает от него бескомпромиссности в отстаивании принципов международного права и гуманизма.

Напомним, 13 октября Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала кандидатуру португальца Антониу Гутерриша на пост генерального секретаря ООН.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко выразил уверенность, что Гутерриш на посту генсека ООН будет оказывать более активную поддержку Украине, чем его предшественник Пан Ги Мун.