Комиссар ООН по правам человека назвал Трампа "опасной фигурой"

Верховного комиссара особенно задели заявления Трампа о применении пыток, которые запрещены Конвенцией.

Даже в ООН опасаются избрания Трампа на пост президента США Yahoo!News

Верховый комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания будет "опасной фигурой с международной точки зрения".

По его словам, некоторые высказывания республиканского кандидата являются "очень настораживающими и тревожными", особенно заявления Трампа о пытках и "уязвимых группах людей".

Верховного комиссара особенно задели высказывания Трампа о "применении пыток, которые запрещены Конвенцией против пыток или акцентирование внимания на уязвимых группах людей, как бы допуская, что они могут быть лишены своих прав, прав человека".

"Многие высказывания господина Трампа в этом направлении представляются мне очень настораживающими и тревожными", – заявил Зейд Раад аль-Хусейн.

Согласно последним данным опроса Reuters и компании Ipsos, скандальная видеозапись 2005 года с вульгарными высказываниями Дональда Трампа сказалась на популярности кандидата от республиканцев. Сейчас кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает Трампа на восемь процентных пунктов: 45% против 37%.

Ранее Барак Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Президент США заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире.