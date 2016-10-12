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Комиссар ООН по правам человека назвал Трампа "опасной фигурой"

12 октября в 13:34

Верховного комиссара особенно задели заявления Трампа о применении пыток, которые запрещены Конвенцией.

Трамп Клинтон
Даже в ООН опасаются избрания Трампа на пост президента США
Yahoo!News
Верховый комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания будет "опасной фигурой с международной точки зрения".

По его словам, некоторые высказывания республиканского кандидата являются "очень настораживающими и тревожными", особенно заявления Трампа о пытках и "уязвимых группах людей".

Верховного комиссара особенно задели высказывания Трампа о "применении пыток, которые запрещены Конвенцией против пыток или акцентирование внимания на уязвимых группах людей, как бы допуская, что они могут быть лишены своих прав, прав человека".

"Многие высказывания господина Трампа в этом направлении представляются мне очень настораживающими и тревожными", – заявил Зейд Раад аль-Хусейн.

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Согласно последним данным опроса Reuters и компании Ipsos, скандальная видеозапись 2005 года с вульгарными высказываниями Дональда Трампа сказалась на популярности кандидата от республиканцев. Сейчас кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает Трампа на восемь процентных пунктов: 45% против 37%.

Ранее Барак Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Президент США заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире. 

По материалам: ZN.UA , Голос Америки (русская служба) ,
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Тэги высказывания президент США
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