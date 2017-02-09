Гройсман уверен в приверженности Трампа демократическим ценностям

Трамп всегда будет занимать позицию истинного мирового лидера, уверен Гройсман. "Кто бы что ни сказал".

Гройсман назвал Трампа истинным мировым лидером Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украиныверит, что президент США Дональд Трамп всегда будет бороться за демократию.

"Президент США Дональд Трамп является мировым лидером, который всегда будет бороться за мир, демократию и демократические ценности и, кто бы что ни сказал, я уверен, что он будет всегда занимать лидирующую позицию, позицию истинного мирового лидера", - сказал Гройсман после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Брюсселе

Премьер-министр Украины напомнил о телефонном разговоре президента Украины Петра Порошенко с Трапом и выразил уверенность, что визит Порошенко в США будет плодотворным и результативным.

"Я верю в то, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать справедливость. Глубоко убежден в том, что справедливость как раз на стороне Украины", - добавил Гройсман.

Напомним, что в ноябре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Трампа с избранием на пост президента США. "Ваша победа - свидетельство выбора американского народа в пользу политики, которая основывается на честности, ответственности, поиске перемен. Своей активной, искренней и смелой позицией в ходе предвыборной кампании вы всколыхнули американское общество, вернув его к настоящей демократии", - говорится в поздравлении белорусского президента.