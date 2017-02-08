Экс-премьер Франции боится, что Трамп и Путин перекроят карту Европы - The Independent

По его мнению, Москва и Вашингтон могут разъеденить ЕС с помощью отдельных двосторонних соглашений с каждой страной-участницей.

В Париже боятся, что Трамп пытается сделать ЕС заложником Brexit. Facebook/Donald Trump

В Париже боятся, что президенты России и США на фонемогут попытаться изменить карту Европы так, чтобы она больше подходила их интересам.

Как сообщает The Independent, группа влиятельных французских политиков выразила тревогу, что новый американский президент может воспользоваться потребностью правительства Великобритании в новой торговой сделке в качестве сценария для подрыва единства других стран-участниц ЕС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй после визита в Вашингтон заявила, что новое соглашение об американо-британской торговле будет подписано очень быстро после Brexit. Европейские дипломаты отмечают, что Лондон очень часто использовал "карту Трампа", утверждая, что сможет избежать экономических потерь после выхода из единого рынка ЕС.

Трамп и его советники активно атаковали ЕС. А бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен выразил страхи, что Вашингтон может предложить отдельным странам-участницам блока такие же соглашения, как и Лондону, тем самым испытывая их солидарность.

"Трамп пытается держать ЕС в заложника Brexit", - сказал Раффарен.

По его мнению, Путин тоже может использовать похожие хитрости для дестабилизации западных организаций.

"США хотят заключить двусторонние соглашения со своими друзьями. Мы не согласны с таким подходом, мы в ЕС сохраняем единство и должны оставаться вместе. Что касается России, то нам нужно еще посмотреть на ситуацию. Но Путин рассматривает Европу через призму НАТО и тоже придерживается логики двосторонних отношений ради собственной выгоды", - сказал бывший глава французского правительства.

"Трамп и Путин, скорее всего, попытаются перекроить карту Европы под свои замыслы", - добавил он, добавив, что Берлин и Париж заинтересованы в укреплении европейского единства.

Тем временем, бывшего посла США в России Майкла Макфола настораживает то, как новый президент восхищается Владимиром Путиным. На страницах Washington Post он написал, что нельзя позволить Трампу пойти путем Путина. Ведь его поведение сегодня очень похожа на поведение российского президента в 2000 году.

Издание Bloomberg отметило первую расхождение во взглядах новой администрации Вашингтона и Кремля. В частности, России не понравились слова Трампа о том, что Иран "спонсирует терроризм".