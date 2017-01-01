Гройсман назвал основной источник своих доходов

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам премьера, по итогам прошлого года он задекларирует более четырех миллионов гривень.

Гройсман заявил, что основным источником его доходов является сдача недвижимости в аренду Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман называл главным источником своих доходов сдачу в аренду недвижимости, которую он приобрел будучи предпринимателем.

"Тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал средства и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце девяностых-начале двухтысячных годов, которая стоила тогда небольшие деньги", - заявил Гройсман в интервью "Еспресо.TV".

Он добавил, что по итогам прошлого года задекларирует более четырех миллионов гривень такого дохода и подчеркнул, что все состояние заработал до прихода во власть.

"Но я превратил эту недвижимость в коммерческую недвижимость. Фактически, когда я пришел работать в городской совет, я должен был избавиться от своего бизнеса, потому что это несовместимо, но это я сделал честно: я передал в управление и аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. С этого я и живу ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман почти два года живет в элитной киевской квартире, принадлежащей его теще Алине Бурлаке, которая проживает в Виннице.

Премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал наличные деньги на сумму: 870 тыс. долларов, 460 тыс. евро и 2 млн 380 тыс. грн. На банковских счетах Гройсмана имеется около 3 млн грн (в эквиваленте).

В декларации также указано, что супруга премьера Елена Гройсман владеет наличными на сумму: 372 тыс. долларов, 1,6 млн евро, а также 193 549 грн - на счету в банке.

Гройсман также задекларировал несколько магазинов в Виннице, несколько земельных участков, квартир, домов и два автомобиля.