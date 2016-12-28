Долю альтернативных видов энергии можно увеличить до 10% - Гройсман

По словам премьера, возобновляемая энергетика в Украине составляет около 1%.

В Украине возможно увеличение доли альтернативной энергии до 10% pixabay.com

Долю альтернативной энергии можно увеличить до 10% в совокупном выработке энергии, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас сегодня возобновляемая энергетика имеет где-то 1%, это у нас - солнце и ветер. 6-7% мы имеем гидроэнергетику. Фактически мы можем удвоить эти показатели, а что касается альтернативных видов энергии, мы можем здесь достаточно серьезно нарастить наши возможности до 10% в совокупности выработки энергии ", - сказал Гройсман на заседании Кабинета министров, передает УНН.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запущена крупнейшая в мире криогенная электростанция.

Ранее издание Financial Times писало, что альтернативная энергетика стала более распространенным источником электричества, чем уголь.