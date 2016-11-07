ГПУ закрыла дело о незаконном обогащении члена НАПК Рябошапки

В действиях Рябошапки не нашли состава преступления.

Дело против Рябошапки закрыли Министерство юстиции Украины

Генпрокуратура закрыла дело по незаконному обогащению бывшего замминистра юстиции , члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупцииРуслана Рябошапки.

Об этом идет речь в постановлении ГПУ, которое есть в распоряжении ZN.UA.

"В уголовном производстве о незаконном обогащении 03.11.2016 принято решение о закрытии из-за отсутствия в деянии Рябошапки Р. Г. Состав уголовного преступления по следующим основаниям", - говорится в документе.

13 октября суд предоставил следователям доступ к расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета Руслана Рябошапки в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года.

В момент начисления данных средств Рябошапка был заместителем министра юстиции, а в марте 2016 года – был избран членом НАПК, где занимается вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак назвал две причины "удара" прокуратуры по Рябошапке из НАПК. "Мне уже неоднократно приходилось говорить о попытках президента установить полный контроль над антикоррупционной сферой. Сейчас будет очередная попытка поставить под него контроль специальные антикоррупционные органы. В связи с этим симптоматично, что первой жертвой е-декларирования стал член НАПК Р.Рябошапка, по факту якобы незаконного обогащения которого прокуратура начала уголовное производство. При том, что это не компетенция прокуратуры, и этот факт уже проверяло НАБУ", - пишет Трепак.

Подробнее о последствиях е-декларирования читайте в статье Виктора Трепака "Е-сокрытие и е-облава" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".