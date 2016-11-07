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ГПУ закрыла дело о незаконном обогащении члена НАПК Рябошапки

7 ноября в 13:39

В действиях Рябошапки не нашли состава преступления.

Руслан Рябошапка
Дело против Рябошапки закрыли
Министерство юстиции Украины
Генпрокуратура закрыла дело по незаконному обогащению бывшего замминистра юстиции, члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом идет речь в постановлении ГПУ, которое есть в распоряжении ZN.UA.

"В уголовном производстве о незаконном обогащении 03.11.2016 принято решение о закрытии из-за отсутствия в деянии Рябошапки Р. Г. Состав уголовного преступления по следующим основаниям", - говорится в документе.

13 октября суд предоставил следователям доступ к расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета Руслана Рябошапки в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года.

В момент начисления данных средств Рябошапка был заместителем министра юстиции, а в марте 2016 года – был избран членом НАПК, где занимается вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

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Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак назвал две причины "удара" прокуратуры по Рябошапке из НАПК.  "Мне уже неоднократно приходилось говорить о попытках президента установить полный контроль над антикоррупционной сферой. Сейчас будет очередная попытка поставить под него контроль специальные антикоррупционные органы. В связи с этим симптоматично, что первой жертвой е-декларирования стал член НАПК Р.Рябошапка, по факту якобы незаконного обогащения которого прокуратура начала уголовное производство. При том, что это не компетенция прокуратуры, и этот факт уже проверяло НАБУ", - пишет Трепак.

Подробнее о последствиях е-декларирования читайте в статье Виктора Трепака "Е-сокрытие и е-облава" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги трепак прокуратура ГПУ
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