Государственное бюро расследований может превратиться в нового политически зависимого "монстра" - эксперт

ГБР может возглавить человек президента, считает руководитель адвокационного движения.

Создание Государственного бюро расследований рискует стать очередным разочарованием Василий Артюшенко, ZN.UA

Создание Государственного бюро расследований, которое должно забрать у прокуратуры все следственные полномочия, рискует стать очередным разочарованием. Об этом заявил руководитель адвокационного движения Реанимационного пакета реформ Вадим Миский.

Миский подчеркнул, что органу, который должен был начать работать еще весной, до сих пор ищут руководителя. Вопреки отсутствию в конкурсной комиссии представителей общественности, что уже подрывает доверие к конкурсу, двое членов комиссии — Иван Стойко и Владислав Бухарев — так и не смогли подтвердить получение высшего юридического образования, что, согласно законодательству, является необходимым условием участия в работе комиссии. "Почти весь состав комиссии контролируют Блок Порошенко и Народный фронт. Скорее всего, при таких раскладах возглавит ГБР человек президента, чтобы не нарушить баланс между сферами политических влияний", - считает он.

"Учитывая важность реформы и угрозу превращения ГБР в нового политически зависимого монстра, кандидаты на должность директора ведомства должны обжаловать результаты конкурса и добиться его перезапуска", - заявил Миский.

Подробнее читайте в статье "Реформаторские итоги 2016-го: когда ждать "точку невозврата"?" в свежем еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Ранее народный депутат от БПП Мустафа Найем обратил внимание, что наиболее вероятные кандидаты на должность директора Государственного бюро расследований непосредственно связаны с президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года. Согласно закону, прокуратура будет ограничена только представительством интересов государства в суде.

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак в своей статье для ZN.UA писал, что кандидатуру победителя конкурса на должность главы Госбюро расследований (ГБР) определили еще до проведения конкурса те, кто считает себя уполномоченным на принятие всех государственных решений. Конкурсу же отведена роль формальности, которая должна только закрепить это "государственное" решение.