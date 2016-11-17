Комиссия по отбору в ГБР проверяет голосования из-за отсутствия юробразования у двух членов

Ранее кандидат в ГБР сообщил, что юридического образования нет у трех членов комиссии. Выяснилось, что у одного из них - Евгения Дейдея - оно есть.
Ранее адвокат, кандидат в ГБР Юрий Забара писал в своей статье для ZN.UA, что решения конкурсной комиссии могут быть признаны неполномочными в судебном порядке, поскольку три члена комиссии не имеют высшего юридического образования.
Между тем, как выяснило ZN.UA, народный депутат Евгений Дейдей ("Народный фронт") в 2011 году получил степень бакалавра в Одесской юридической академии.
Таким образом, вопреки нормам закона членам комиссии назначены: народный депутат Владислав Бухарев ("Батькивщина") и экс-председатель Тернопольской ОГА, депутат Верховной Рады IV созыва Иван Стойко.
Напомним, что комиссия из 9 человек формируется по квотному принципу: 3 члена от президента Украины, 3 члена – от Верховной Рады, и еще 3 – от Кабмина.
Таким образом, сейчас проверяются голосования комиссии, в которых были критичны голоса двух его членов из девяти.ZN.UA