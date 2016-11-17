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Комиссия по отбору в ГБР проверяет голосования из-за отсутствия юробразования у двух членов

17 ноября в 17:37

Ранее кандидат в ГБР сообщил, что юридического образования нет у трех членов комиссии. Выяснилось, что у одного из них - Евгения Дейдея - оно есть.

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Высшего юробразования нет у двух членов Комиссии по отбору в ГБР, а не у трех
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Конкурсная комиссия по отбору и формированию Государственного бюро расследований (ГБР) ревизирует свои голосования на предмет значимости голосов двух ее членов, у которых нет высшего юридического образования.

Ранее адвокат, кандидат в ГБР Юрий Забара писал в своей статье для ZN.UA, что решения конкурсной комиссии могут быть признаны неполномочными в судебном порядке, поскольку три члена комиссии не имеют высшего юридического образования.

Между тем, как выяснило ZN.UA, народный депутат Евгений Дейдей ("Народный фронт") в 2011 году получил степень бакалавра в Одесской юридической академии.

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Таким образом, вопреки нормам закона членам комиссии назначены: народный депутат Владислав Бухарев ("Батькивщина") и экс-председатель Тернопольской ОГА, депутат Верховной Рады IV созыва Иван Стойко.

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Напомним, что комиссия из 9 человек формируется по квотному принципу: 3 члена от президента Украины, 3 члена – от Верховной Рады, и еще 3 – от Кабмина.

Таким образом, сейчас проверяются голосования комиссии, в которых были критичны голоса двух его членов из девяти.

По материалам: ZN.UA
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Тэги комиссия образование депутат
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