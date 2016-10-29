Горбатюк: На меня давят для установления контроля над экономическими производствами

Прокурор рассказал, как у него отбирали практически расследованные дела по Клименко, Злочевскому и "вышкам Бойко".

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что целью давления на него является установление контроля над экономическими производствами.



Об этом он заявил в интервью ZN.UA.



"Можно предположить, что иной целью является установление контроля над экономическими производствами. Именно из-за них я время от времени чувствую давление, относительно меня расследуются какие-то дела или мне куда-то там на работу предлагают перейти. Все это связано исключительно с экономическими производствами, с какими-то распоряжениями по этим производствам", - отметил он.



"Когда Луценко пришел на должность генерального прокурора, я сразу же вручил ему пакет документов о давлении на меня со стороны предыдущего руководства и о препятствиях в расследовании дела Клименко. Там было указано, что несмотря на давление предыдущего руководства, мы сообщили о 10 подозрениях, еще шесть подозрений находятся у прокуроров, и мы готовы дальше расследовать дело. Но вместо того, чтобы отреагировать или помочь в расследовании, нам пришло постановление о передаче этого дела в подследственность военной прокуратуры", - рассказал Горбатюк.



По его словам, основанием для передачи стал протокол совещания, на котором якобы, в его присутствии, это решение и приняли "в связи с неэффективностью расследования".



"Но я был на том совещании, и на нем ничего такого не обсуждали, дело Клименко там вообще не рассматривали. Я обжаловал этот протокол из-за внесенных в него ложных сведений и попросил отменить незаконное постановление, но это ничего не изменило. Я даже ответ не получил. Замечу: изымаются практически расследованные дела. Очевидно, это делается для того, чтобы потом похвастаться результатами за счет тяжелой работы предыдущих следователей", - отметил прокурор.



"Аналогично, в июне нам передали дело относительно Злочевского, а через месяц забрали. То же самое по "вышкам Бойко": в июне передали, а в октябре приходит постановление, в котором речь идет о неэффективном расследовании и передаче дела, насколько я понимаю, Главной военной прокуратуре. Но этого дела, насколько я знаю, никто не изучал, а следовательно — и не видел, что мы существенно продвинулись. Хотя, возможно, именно это стало причиной передачи", - считает Горбатюк.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Ранее Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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