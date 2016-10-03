Глазьева будут судить в Украине заочно

За преступления против мира и международного правопорядка Глазьева могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Глазьеву за Крым, Одессу и Харьков грозит пожизненное vybor.ua

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении советника президента РФ Сергея Глазьева.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, досудебным расследованием установлено, что Глазьев в феврале-марте 2014 года, будучи советником президента РФ, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, в том числе принял участие в организации захвата Верховной Рады АР Крым, Одесской и Харьковской областных советов.

Кроме того, в июне 2014 года Глазьев публично призывал к агрессивной войне против Украины с помощью применения Вооруженных сил РФ.

После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении Глазьева будет передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

По данным ГПУ, за совершение инкриминируемых Глазьеву особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 8 августа ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам РФ, среди которых был и советник президента России Сергей Глазьев.

Глазьев в настоящее время является иностранным членом (академиком) НАН Украины. Однако в настоящее время уже начата процедура лишения его этого почетного звания.