Генпрокуратура расследует выплаты судьям КСУ по "черной бухгалтерии" Партии регионов

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За судей Конституционного суда расписывался их представитель. ГПУ пока конкретных сумм не называет.

Судьи КСУ принимали от Януковича деньги, но Генпрокуратура не говорит, сколько Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генпрокуратура расследует выплаты судьям Конституционного суда по "черной бухгалтерии" Партии регионов в рамках производства по узурпации власти экс-президентом

Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил в интервью ZN.UA, что часть соответствующих документов, переданных НАБУ в ГПУ, касается именно выплаты наличных судьям КСУ.

"Там действительно значатся определенные выплаты, сумм называть не буду, потому что следствие не завершено. Но за эти выплаты не расписывались непосредственно судье, за них расписывался определенный представитель, который, как мы предполагаем, мог эти средства передавать. Однако это надо еще проверить и доказать", - сказал Горбатюк.

Вместе с тем, он не смог сказать, допрашивался в ГПУ Евгений Калюжный, брат депутата от "Оппозиционного блока" Виталия Калюжного, который, по информации ZN.UA, вносил сведения в "черную бухгалтерию" и, на данный момент, уже беспрепятственно покинул территорию Украины.

В целом, по словам Горбатюка, участие КСУ в процессе узурпации власти Януковичем имеет три составляющих.

"Для того, чтобы захватить власть, нужно было получить контроль над тремя ее ветвями — законодательной, исполнительной и судебной. Итак, первой составляющей является решение КСУ, которое позволило депутатам формировать парламентское большинство не только из фракций, но и из отдельных депутатов, после чего в Верховной Раде появились "тушки" и Янукович получил искусственную пропрезидентское большинство. Вторая составляющая — так называемая "судебная реформа", когда Верховный суд был лишен части полномочий по рассмотрению дел; ну и третья составляющая — собственно, решение КСУ от 30 сентября о расширении полномочий президента", - сказал Горбатюк, добавив, что по некоторым направлениям дела следователи достигли "существенного продвижения".

Как известно, шестеро до сих пор действующих судей КСУ работали в составе суда на момент вынесения решения по расширению полномочий бывшего президента Януковича. Это – председатель КС Юрий Баулин и судьи Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Денисовой с Сергеем Горбатюком в свежем выпуске еженедельника"Зеркало недели. Украина".