САП готовит подозрения для трех публичных лиц по делу о "черной бухгалтерии" регионалов

Антикоррупционная прокуратура собирает доказательства, чтобы объявить о подозрении еще трем фигурантам дела о "черной кассе" Партии регионов.

НАБУ и САП продолжают следствие по делу об "амбарной книге" Партии регионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит подозрения трем публичным лицам по делу "" Партии регионов, сообщил глава ведомства Назар Холодницкий.

"Это проекты, построенные на уже собранных доказательствах, но их недостаточно для того, чтобы проект стал подозрением. Это пока что текст", – заявил он в интервью "Українським новинам".

По его совам, проекты подозрений касаются трех публичных лиц, находящихся в Украине.

Напомним, сотрудники НАБУ допросили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Темой допроса стали несколько страниц "черной бухгалтерии", переданных сотрудниками МВД в НАБУ 29 сентября.

Ранее экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов, заявил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

"Меня беспокоит, что началось выборочное обнародование фактов из этих материалов. Там действительно много интересных фамилий и фактов, но я бы не хотел, чтобы эти материалы использовали в политической игре", – заявил он.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.