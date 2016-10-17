САП готовит подозрения для трех публичных лиц по делу о "черной бухгалтерии" регионалов

Антикоррупционная прокуратура собирает доказательства, чтобы объявить о подозрении еще трем фигурантам дела о "черной кассе" Партии регионов.
"Это проекты, построенные на уже собранных доказательствах, но их недостаточно для того, чтобы проект стал подозрением. Это пока что текст", – заявил он в интервью "Українським новинам".
По его совам, проекты подозрений касаются трех публичных лиц, находящихся в Украине.
Напомним, сотрудники НАБУ допросили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Темой допроса стали несколько страниц "черной бухгалтерии", переданных сотрудниками МВД в НАБУ 29 сентября.
Ранее экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов, заявил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.
"Меня беспокоит, что началось выборочное обнародование фактов из этих материалов. Там действительно много интересных фамилий и фактов, но я бы не хотел, чтобы эти материалы использовали в политической игре", – заявил он.
Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.
В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.Українські новини