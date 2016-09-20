Европарламент не признал российские "выборы" в оккупированном Крыму

В Брюсселе отрицают законность российской аннексии полуострова.

В Брюсселе считают Крым неотъемлемой частью Украины Flickr/European Parliament

Позиция Европейского Парламента в отношении российской аннексиии Севастополя остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента Европарламента Мартина Шульца Джакомо Фассино в понедельник, 19 сентября.

"Как мы неоднократно заявляли, Европейский парламент отвергает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и тем самым не признает выборы, которые состоялись там в воскресенье", – цитирует Фассино УНИАН.

Представитель Шульца подчеркнул, что состоявшиеся 18 сентября выборы в Государственную Думу продемонстрировали несоотвествие политического режима РФ нормам полноценной либеральной плюралистической демократии.

"Миссия ОБСЕ/БДИПЧ подтвердила, что, несмотря на то, что выборы прошли в целом организованно, оппозиционные партии, свободные СМИ и гражданское общество сталкиваются с многочисленными препятствиями, сохраняются глубокие ограничения основных свобод", – подчеркнул Фассино.

Ранее о непризнании выборов в Госдуму на территории Крыма сообщили во Внешней дипломатической службе Евросоюза.

По предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.