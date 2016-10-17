ЕС ожидает от Рады больших результатов в проведении реформ – посол

Европейская сторона ждет, когда в Украине утвердят закон о рынке электроэнергии и отменят запрет на экспорт древесины.

Хью Мингарелли озвучил свои ожидания от Верховной Рады Mission of Ukraine to the EU / Facebook

В Европейском союзе приветствуют принятие Верховной Радой нескольких евроинтеграционных законов, но ожидают от украинской стороны больших результатов, заявил глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли 17 октября.

"Мы приветствуем тот факт, что в течение последних месяцев некоторые законодательные инициативы были приняты. В частности, изменения в Конституцию в части судебной реформы, закон о рынке электроэнергии, об оценке воздействия на окружающую среду. Это демонстрирует готовность и способность Рады проводить реформы. Но мы ожидаем больших результатов", - цитирует "Укринформ" заявление дипломата в ходе панельной дискуссии в Киеве.

Так, Мингарелли указал, что ждет от Рады отмены запрета на экспорт древесины, назвав это "ключевым моментом" ожиданий европейской стороны. Он также напомнил, что украинский парламент должен принять во втором чтении закон о рынке электроэнергии, назначить членов ЦИК и внедрить законодательство, касающееся в судебной реформы. Помимо этого, в Брюсселе рассчитывают, что Рада не будет менять законодательство, касающееся электронного декларирования.

Мингарелли также указал на то, что миссия Кокса вынесла 52 рекомендации по реформированию парламента, которые должны быть выполнены как можно скорее.

Напомним, 22 сентября Верховная Рада Украины предварительно одобрила реформу рынка электроэнергии в Украине.

Напомним, законопроект предусматривает внедрение в течение двух лет новой модели рынка электроэнергии в Украине: рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг, рынка двусторонних договоров.

Изначально предполагалось, что до конца 2018 года будет действовать переходный период, в течение которого гарантированный покупатель будет покупать до 75% мощности АЭС и до 30% от среднесуточного производства ГЭС по регулируемым ценам.

Отметим, что Рада до сих пор так и не смогла принять закон об НКРЭКУ, внедрение которого необходимо для віделения Украине многомиллионной помощи от ЕС и США.