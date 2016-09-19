ЕС не признает российские "выборы" в Крыму

Брюссель подтвердил свою позицию по непризнанию аннексии украинского полуострова.

Россия не имеет права организовывать выборы на оккупированной территории ru.tsn.ua

Брюссель не признает выборов в Государственную Думу Российской Федерации на территориии аннексированного

"Европейский Союз не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а значит, не признает проведения выборов на Крымском полуострове", – говорится в официальном заявлении Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном вечером в понедельник, 19 сентября, передает УНИАН.

По предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.