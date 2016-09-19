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ЕС не признает российские "выборы" в Крыму

19 сентября в 21:03

Брюссель подтвердил свою позицию по непризнанию аннексии украинского полуострова.

Украина, Россия, Евросоюз, флаги
Россия не имеет права организовывать выборы на оккупированной территории
ru.tsn.ua
Брюссель не признает выборов в Государственную Думу Российской Федерации на территориии аннексированного Крыма.

"Европейский Союз не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а значит, не признает проведения выборов на Крымском полуострове", – говорится в официальном заявлении Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном вечером в понедельник, 19 сентября, передает УНИАН.

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По предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.

По материалам: УНИАН
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Тэги Крым выборы РФ Госдума ЕС
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