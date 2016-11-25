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Елисеев назвал ключевые позиции Украины в переговорах о ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

25 ноября в 17:04

Евросоюз поддержал три украинских "Нет" в переговорах об ускорении ратификации Соглашения об ассоциации, заявил замглавы АП.

Евросоюз ЕС флаг
В АП озвучили условия, на которых Украина будет добиваться ратификации соглашения об ассоциации с ЕС
Генпрокуратура Украины
Европейская сторона поддержала принципиальные позиции украинской стороны в переговорах о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы нашли общие точки зрения относительно ускорения ратификации Соглашения об ассоциации. И в этой связи ЕС поддержал принципиальный подход украинской стороны, который состоит в "трех нет". "Нет" любым новым переговорам, "нет" изменению текста соглашения, "нет" новым ратификациям со стороны 27 стран. Все согласились, что этот процесс как можно быстрее нужно завершать", – цитирует "5 канал" его заявление на брифинге, посвященном итогам 18 саммита Украина-ЕС.

По словам Елисеева, украинскую сторону заверили в том, что во время саммита ЕС президент Туск поставит вопрос об ускорении ратификации соглашения парламентом Нидерландов.

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Напомним,в начале ноября в Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Документ, предложенный прьмер-министром Нидерландов Марком Рютте, содержит положения о том, что Соглашение об ассоциации не является начальным этапом в процессе вступления Украины в ЕС, а также не связано с финансовой поддержкой Киева и открытием европейского рынка труда для украинцев.

Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Нидерланды Европа
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