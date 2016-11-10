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Порошенко заявил о несоответствии Соглашению об ассоциации решения Еврокомиссии в пользу "Газпрома"

10 ноября в 19:28

Президент озвучил позицию Украины во время разговора с еврокомиссаром Ханом.

транзит
Порошенко высказал Хану недовольство допуском российского "Газпрома" к газопроводу Opal
dw.de
Решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и договора об Энергетическом Сообществе, заявил президент Украины Петр Порошенко комиссару ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесу Хану.

Телефонный разговор между украинским президентом и еврокомиссаром состоялся в четверг, 10 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее аналогичное заяление сделала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

В МИД указали на нарушение ст. 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга, а также обязательств ЕС в рамках участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества.

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Напомним, что Европейская Комиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициям Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент изъятия из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в пользу российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа. Подробнее читайте в статье Ганны Люты  "OПАЛенные "Газпромом".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нафтогаз Газпром газ транзит OPAL
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1 комментарий
  • Ирина Виговская Сегодня, 14:00 Теперь кроме прибалтов и укры будут наклонять старую европу, указывать что можно а что нельзя. Таковы реалии евроинтеграции Ответить Цитировать Пожаловаться
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